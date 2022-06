Rein Rannap: “Liigun minimalismi, lihtsuse ja selguse suunas”

Klaver ongi üks paljude võimalustega pill, nagu orkester. Teha muusikat, mis erineb harjumuspärasest, on mind alati köitnud ja intrigeerinud. Katsetamine pakub endale palju põnevust ja usun, et ka kuulajatele. Seekord on oodata üksjagu ohhoo-hetki.

Missugune on teie ja klaveri suhe ja kuidas see on aastatega muutunud?

Suhe on töine ja lugupidav. Ka minu helilooming on kindlasti tugevasti mõjutatud sellest, et komponeerin lugusid klaveril. Kindlasti ei ole must klaver linna- ja valge maakodus sisustuselemendid.

Kunagi vastasin ühe ajakirjaniku küsimusele, et miks ei ole ma paigutanud oma klaverit elutuppa, kus selleks rohkem ruumi, et tõenäoliselt ei soovi ka põllumees traktorit elutuppa – see on ikkagi tööriist.

Kuidas praegune keeruline ja heitlik aeg mõjutab teid kui heliloojat?

Tegelikult väga ei mõjuta, kuna üldises plaanis on olnud väga tihedad aastad täis huvitavaid tegemisi. Ja viimased kuud on ikkagi hommikust õhtuni olnud tuuri korraldamisega seotud. Uudiseid loen, aga muuks aega ei ole.

Missuguses suunas uues loomingus liigute?

Liigun minimalismi, lihtsuse ja selguse suunas, aga ikka nii, et see meloodiline ja emotsionaalne Rannap ka minu uues loomingus äratuntav oleks.

Olete öelnud, et seekordne, juubelituur, jääb ühtlasi viimaseks. Loodan, et see ei tähenda Klaveripoja paikseks jäämist, vaid uusi ideid, millega kuulajaid üllatada. Missugused mõtted on õhus?

See juubelituur jääb viimaseks tuuriks – iseenda korraldatult. Kindlasti esinen ma veel palju teiste tehtud tuuridel ja kontsertidel. Ka juba selle suve teises pooles kavaga oma lauludest, nimega “Jazz’ist viidud”, koos Maarja ja suurepäraste jazz-muusikutega.

Mida olete klaveriga Eestis rännates aastate jooksul hinge kogunud, mida märganud, millist publikut kohanud?