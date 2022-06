Virumaa parimad päästjad on Väike-Maarjas ja Kadrinas

Peakohtunik, Lääne-Virumaa päästepiirkonna juhataja Jaak Janno sõnas, et oli tore ühtse päästeperena jälle koos olla. "Kuna koos vabatahtlike päästjatega oleme ühtne päästevõrgustik ja meie eesmärk on koos luua turvalisust, kutsusime taas vabatahtlikke osalema kutseliste päästjate kõrvale omavahel mõõtu võtma," sõnas Janno.

Peakohtunik rääkis, et võistlus oli tasavägine ning üles ehitatud reaalsetele olukordadele, mis omakorda aitas välja selgitada just parima päästemeeskonna. "Sel aastal erines võistlus eelmistest just selle poolest, et võistkondadele polnud ülesannete lahendamist ette antud, ning meeskonna vanem pidi kohapeal olukorda hinnates võtma vastu otsused," sõnas Janno. Selline ülesannete lahendamine on võimalikult sarnane reaalsele olukorrale, kus päästjad sündmuskohale jõudes teavadki toimuvast vaid esialgset infot ning olukorra lahendamise käik otsustatakse kohapeal.