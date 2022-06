Kirikute ööl avab uksed üheksa Lääne-Virumaa pühakoda

Reedel, 10. juunil on kõikjal Eestis kirikute öö, mil pühakodade uksed on pikemalt avatud ja oodatakse uudistama. Käesoleva aasta kirikute päeva moto on "Päeval annab Issand käsu oma heldusele ja öösel kostab minu laul temale" (Ps 42:9).