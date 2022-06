Läbi teadmiste tähtede poole

Usun, et teete parima võimaliku valiku, kuid tean omast käest, et väga kiiresti muutuvas ühiskonnas pole see sugugi kerge ning mingil hetkel tuleb oma valik üle vaadata ja vajaduse korral teha ka uusi otsuseid. Ärge muretsege, see on täiesti tavapärane ning osa teie sammudest parimate valikute poole.