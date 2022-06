Kiri: seeniorid panevad päeva särama

Vaatan enda ümber ringi ning näen särasilmseid ja jutuhoos tantsumemmesid, kes ootavad peo algust. Märkan rahvariideid, mummulisi seelikuid, kauneid kübaraid ning lillemustreid. Lauluväljakul on kuulda naeru, jutuvada ja meeleolu on ülev. Päike paitab kogenud naiste naerukurde. Elu näinud mehed vestlevad ilma teemadel ja kiikavad lava poole, sest paneb ju kiikama, kui tantsuringile sätivad erkroosas riietuses tantsunaised. Imestan ja imetlen, sest see positiivne energia, mis lavalt tuleb, on nakkav ning kisub naeratuse suule.