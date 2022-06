Toilas ja Jõhvis peetakse raamatukogus dialoogi

7.–9. juunil toimub raamatukogude aasta dialooginädal, millega kulmineerub teemaaasta raames algatatud koolitusprogramm "Kohalike dialoog kohalikus raamatukogus". Sündmuse eesmärk on tugevdada raamatukogude rolli kogukonnakeskustena.

Raamatukogude aasta projektijuhi Liina Valdre sõnul on raamatukogud muutumas üle Eesti järjest enam kogukonnakeskusteks. "Eestis on üle 800 raamatukogu, kusjuures paljudes kohtades ongi see kogukonnale üks vähestest ühistest kohtumispaikadest. Dialooginädalaga toetamegi raamatukogutöötajaid oskustega, mis aitavad kogukonna hoidmisele ja arendamisele kaasa," selgitas Valdre.