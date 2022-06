Kadrina keskkooli direktoriks valiti Krõõt Nõmmela-Mehide

"Isiklikult näen suure tegevusvaldkonnana gümnaasiumi populariseerimist. Selleks, et järgmisel kevadel oleks piisavalt suur arv noori valmis tulema Kadrinast, Lääne-Virumaalt või mujalt Eestist just siia õppima, peame alustama tööd kohe," ütles Nõmmela-Mehide. Kavas on õpetajate ja õppesuundade tutvustamine, uue koolihoone kavandite kajastamine, koostööprojektide loomine teiste koolide ja ülikoolidega uute õppesüsteemide rajamiseks.

Krõõt Nõmmela-Mehide sõnul tuleb tõhusalt tööd teha kooli õppetöö igapäevases süstemaatilises arendamises. "Tähtsaim eesmärk on siiski, et õpilased tunneksid ennast õnnelikuna, iga õpilane saaks arendatud ja toetatud, ta oleks motiveeritud õppima ja saaks aru õppimise seosest igapäeva eluga. Tähtis on ka, et kogukond tunneks end turvaliselt, sest nende lapsed käivad väga heas ja toetatud koolis ning et kool ei kao kuhugi," rääkis tulevane Kadrina keskkooli direktor,

Komisjoni kuulunud vallavolikogu esimees Madis Viise kommenteeris, et Krõõt Nõmmela-Mehide osutus valituks, sest tema visioon ühtib kogukonna ootustega ja ta on inimene, kes on võimeline viima visiooni ellu. "Tal on tugev nägemus, milline peab olema kool esimesest klassist kuni viimase gümnaasiumi aastani. Peale selle oli temas energia ja tahe hakata kõike ellu viima," ütles Viise.