Marko Pomerants eelistaks valitseda koos reformierakonna ja sotsidega

Erakonna Isamaa Lääne-Viru piirkonna juhatuse esimees Marko Pomerants ütles, et tema kodupartei soovib minna valitsusse, kuid kellega koalitsiooni, selle jättis ta lahtiseks. "Mina isiklikult kaldun pooldama koostööd reformierakonna ja sotsidega. Kuid toonitan – see on puhtalt minu isiklik arvamus," lausus ta.