Kundas kimasid pesumasinatega, vabandust – murutraktoritega kaks kuulsust

Noormäe selgitas, et Kunda Endurace Racing on Viru-Nigula valla spordiüritus. Kaheksa aastat on seda peetud Viru-Nigulas. Noormäe sõnul otsustati nüüd asukohta muuta, jäädes siiski valla piiridesse. "Enamik toetajad on valla ettevõtted ja inimesed," selgitas Noormäe.