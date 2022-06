Ülle Papagoi jalutab Eedeni aias

Ülle Papagoi ütles, et inimestena oleme võibolla unustanud, kui suurepärane elu meil siin maa peal on – et siin ongi Eedeni aed igas ajahetkes, mil elame ja hingame. “Siin maalidel on need pisikesed hetked. Need on lukustunud lõuendile. See on elu läbi lillede ja modellide,” sõnas ta. “Siin on tantsuhimulised naised ja tüdrukud, on mehed, poisid, kes rõõmustavad elu üle, on kallistajaid, loomi, linde,” nimetas naine.