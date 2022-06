Kirglik ja nakatav eesti teatri mees Raivo Trass (12. märts 1946 – 7. juuni 2022)

Laule, mis olid Raivo lavastustes, lauldi laulva revolutsiooni ajal kätest kinni hoides. Raivoga ärkas ellu eesti dramaturgia, hakkasime juba aru saama, kus maal me elame, just meie identiteet. Ta nii hästi mõistis eestlust ja eesti hinge. Ta tegigi ainult eesti tükke. Mäletan, et mängisime näidendit "Vanad ja noored", kus oli peaaegu tühi lava ja üks tegelane oli valgus. Mäletan selle loo proovist, et Raivo nii solvus, kui Eldor Valter tekstiga eksis. Ütles, et nüüd paneme pillid kotti, ja mossitas tükk aega.

Talle läks üdini korda eesti dramaturgia. Kunagine lavastaja Riho Lehespalu, kes lavastas väga kaasaegseid asju, ütles pärast ühte Raivo esietendust, et Raivo on nagu viimane eesti kuningas, kes on siin Vallimäe varemete juures. Et kui teda siin ei oleks, läheks siin juba vene keel edasi.

Eduard Salmistu: Raivo mind siia teatrisse kutsus, aga kui tulin sõjaväest tagasi, oli ta juba läinud. Hiljem puutusime kokku nagu näitleja ja lavastaja. Temaga on mul olnud õpilase ja õpetaja suhe. Temas oli tugevalt pedagoogi joont. Talle meeldis Eesti asja ajada ja Trassi aeg oli üks teatri paremaid aegu. Sündisid märgilised lavastused. Tema viis teatri Vargamäele.