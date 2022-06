Baltoscandali avalavastus sai uue pealkirja

Rahvusvaheline etenduskunstide festival algab 6. juulil kell 21.30 Rakvere teatri hoovis performance'iga, mille autorid on Kiwa ja Henri Hütt.

Etenduskunstnikud loobusid varasemast pealkirjast "Ernesaks" ning jõudsid otsusele, et Godot is a DJ" on sobivam.