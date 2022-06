Alkohol on jätkuvalt alaealistele hõlpsasti kättesaadav

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Rist rääkis, et testostud poolesajas kaupluses, tanklas või baaris korraldati koostöös maakonna tervisenõukoguga. Oste tegid 19-aastased noorukid, kelle ülesandeks oli kaardistada, kas müüjad veenduvad nende vanuses ja küsivad isikut tõendavat dokumenti või müüvad alkoholi ilma dokumenti küsimata. Testostudeks valiti noorukid, kelle välimus võib anda alust kahtlusteks, et tegemist ei ole täisealistega.

"Testostlemise eesmärk ei ole kedagi vastutusele võtta, vaid suunata kaupmeeste ja müüjate tähelepanu seadustele ning jõuda selleni, et alkoholi ostmisel veendutakse alati kliendi vanuses ning piiratakse seeläbi alaealistele alkoholi kättesaadavust," rääkis Rist. Alkoholiseadus ütleb selgelt, et alkohoolse joogi üleandmisel peab müüja tuvastama ostja vanuse isikut tõendava dokumendi alusel. Vanust ei pea välja selgitama vaid juhul, kui ostja on ilmselgelt täisealine või müüjale teada. "Seega ei tohi vähimagi kahtluse korral kliendile alkoholi müüa," rõhutas piirkonnavanem.