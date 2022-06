Rakveres valmis unikaalne põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus

Uus hoonekompleks asetseb kõikide Rakvere linna põhikoolide suhtes kesksel asukohal. Hoones on töövahendid nii metalli- kui ka puidutööks, õppeköök ja universaalne tööruum (robootika- ja teooriatundideks jms). Sümboolselt puidutöö õppimisele on hoone ise ka üleni puidust. Põhikonstruktsioon on ristkihtpuidust (CLT).