Lääne-Virumaal on ameti korraldusel peatatud üks pesitsusrahu rikkunud metsaraie.

"Eelmisel aastal samal ajal oli meile laekunud 206 lindude pesitsusaegse häirimisega seotud teadet – neist 117 puudutasid metsaraieid, millest oli toona peatatud 36. Kõrvutades neid andmeid meie selle aasta kontrollide tulemuste ning kaebuste arvuga, on selge, et lindude jaoks kõige tundlikuma pesitsusajaga arvestamisel on aastaga toimunud suur muutus. Tunnustame vastutustundlikke metsaomanikke, kes peavad elu hoidmisest lugu ja väldivad raieid metsaelustiku jaoks kõige tundlikumal ajal," rääkis keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra.