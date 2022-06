Rakvere laste tööõpetus kolib ühe katuse alla

Rakvere gümnaasiumi tööõpetuse õpetaja Martin Kink rääkis, et kuidagi saadi hakkama ka senistes oludes, aga lihtne see polnud. "Tunniplaanid olid nii koostatud, et tööõpetus oli esimene või viimane tund," mainis ta ja tõdes, et ega temal kui õpetajalgi lihtne olnud. Kasvõi juba selle pärast, et oli oma kolleegidest kogu aeg eemal.