Palju õnne, armas Rakvere!

12. juunil 1302 andis Taani kuningas Erik Menved VI Rakverele Lübecki linnaõigused. Vaenlase eemale hoidmiseks ehitatud linnusemüüride vahel oli turvaline elu, mis tasapisi nõlvadelt allapoole arenema hakkas. Nii said alguse ajalooline Pikk tänav, Vallikraavi ja teised. Rakverel kui heal lapsel on mitu nime: Tarvanpää, Wesenbergh, Rakvere. Igal oma saamise lugu. Tarvanpea esmamainimisest kirjalikes ürikutes saab 2026. aastal 800 aastat. Peoaasta seegi! Metalltarvas valvab oma valvsa pilguga meid aastast 2002, kummardades nii linna saabujatele kui ka külalisi teele saates. Väekas loom, kes sai väge täis linna sümboliks.

Linna ajalugu on huvitav ja eri ajastutel on olnud oma mured ja rõõmud. Linn on aga arenenud ja kasvanud. Tänu riiklikele ja Euroopa tõukefondide toetustele ja julgetele otsustele oleme teinud olulisi investeeringuid. Iga maksumaksja on jätnud siia oma pärandi.