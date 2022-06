Naise pärimise peale tabas teda väidetavalt sohvri sõim. Bussijuht pahandas, et miks ta ukse juurde ei läinud. Mare meenutas, et kord oli temaga juhtunud, et soovitud peatuses buss jällegi ei peatunud. Siis küsis bussijuht, et kas naine ei oska lugeda. Sohver heitis talle ette, et Mare ei läinud keskmise ukse juurde ega vajutanud punast nuppu. "Mul ei ole bussis prille ja ilma nendeta ma lugeda ei näe," sõnas Mare.