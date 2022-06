Koroonapuhang lõi Võsu koolipere plaanid uppi

Koolipere kahtlustab, et viirus hakkas levima pärast ühiselt peetud lastekaitsepäeva üritust 1. juunil. Kruusimägi rääkis, et seni on haigestunud töötajatel peamiselt köha, palavik ja kurguvalu. "Arvestades seda, et varemalt on meil koroonat põetud ka üliraskelt, võib öelda, et praegused haigusnähud on kergemad. Aga ebamugav on siiski, ei saa öelda, et päris valutult mööduks," rääkis koolijuht.