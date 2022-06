Rakveres avasid esimesed kodukohvikud oma uksed

Täna tegid oma uksed valla esimesed kodukohvikud. Selle nädalavahetuse jooksul ootab külastajaid 22 omanäolist kohvikut. Kodukohvikud ei ole Rakvere linna päevade ajal midagi uut – nende avamine on muutunud juba traditsiooniks ning on hea viis rahvas kokku tuua ja pidustusi üheskoos nautida. Pärast laadal ostlemist on mõnus puhata jalgu hubases ja meeldivas kodukohvikus ning muljetada kodukandi inimestega.