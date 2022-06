Loe, mida pakub neljapäevane ilm

Öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, enne keskööd on Ida-Eestis kohati äikest ja sadu on tugev. Hommikuks sadu lakkab ja pilvkate hõreneb. Paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2–7, rannikul puhanguti 11 m/s, enne keskööd on mandri idaosas tuul nõrk ja muutliku suunaga, kuid äikese ajal võib olla tugevaid tuuleiile. Sooja on 9–14 kraadi.