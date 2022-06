Juhtkiri: keelatud magus vili

Alaealised Eesti riigis seaduse kohaselt alkoholi osta ega tarvitada ei tohi. See on seadus. Teine asi on aga päris elu ning purjutavaid noorukeid võib siin-seal kohata ikkagi. Sellest, et alkoholi ei tohi alaealistele müüa, veel vähem vahendada, on palju räägitud, trahvidki ette nähtud, kuid tundub, et tulutult.