Rakvere jalgpallihalli rahamure vajab kiiret otsust

Jalgpallihall on plaanis ehitada Rakvere ametikooli kõrval asuva staadioni asemele.

Praeguseks on selge, et Rakvere jalgpallihalli ehitus läheks maksma 4,5–5 miljonit eurot, aga raha on vähem kui pool vajaminevast. Kui kiiremas korras ei otsustata, kuidas edasi, ei jää sellest vähem kui poolest alles mitte midagi, sest riigi toetusena eraldatud 1,5 miljonit eurot tuleb praegu veel kehtiva lepingu põhjal sel eelarveaastal kasutusele võtta.