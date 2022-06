Aqva spaa tahab sügiseks loobuda gaasist ja kasutada rohkem alternatiivenergiat

Aqva spaahotelli juhataja Roman Kusma ütles, et tegutsema ajendas sügisene energiahindade järsk tõus ja sellele järgnenud Ukraina sõda, millega kaasnevad teatavasti probleemid Vene gaasiga. Selleks sügiseks tahetakse jõuda nii kaugele, et gaasi ei kasutata energiaallikana enam üldse, tarbitakse vaid rohelist elektrit, ja et selle suhtelist kallidust korvata, on välja mõeldud mitu võimalust energiasäästuks.