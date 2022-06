Eelolevatel Rakvere linna päevadel viskavad korrakaitsjad pilke parkimisele

Rakvere politseijaoskonna patrulltalituse juht Tauno Lempu rääkis, et suurürituste korral teeb politsei aktiivset koostööd omavalitsustega, mõeldes läbi parkimiskorralduse ja turvaplaanid. Eesmärk on teha kõik selleks, et ettevõtmised mööduksid turvaliselt ja abi oleks vajadusel kiirelt võtta. "Parkimise korraldamisega tegeleb omavalitsus ja Rakvere linnavalitsuses on selleks olemas korrakaitseametnikud," jätkas Lempu. Tema sõnul on politsei ülesanne jälgida, et kehtivatest piirangutest ja liiklusseadusest kinni peetaks.