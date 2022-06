Käbikuningad kolisid pererahvaga sama katuse alla

Perenaine Piret Kaarlõp jutustas, et esimest korda nähti oravat maja juures uudistamas 13. jaanuaril. Loom pahandust ei teinud ja pererahvast ei häirinud ning nii jäi loomake katuse alla edasi tegutsema. Praeguseks on orav teinud katuse alla endale pesa ning juuni alguses sündis pesakonda juurde veel viis oravapoega. Loomadel lasti rahulikult katuse all pesitseda ning spetsialistiga konsulteerimist ei peetud oluliseks. Kogu vajaminev informatsioon koguti internetist.