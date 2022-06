Tapa Kodus seatakse sisse maja kuuele noorele autistile

Tapa linnas Loode teel asub juba kümme aastat erivajadustega inimeste eest hoolt kandev Tapa Kodu, mille kuues majas on praegu kokku 60 elanikku. Kavas on üks majadest eraldada autistide jaoks. Tegemist on AS-i Hoolekandeteenused prooviprojektiga, mida edaspidi laiendatakse üle Eesti.