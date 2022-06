Täna õhtul saab Rakveres nautida vabaõhukino täispuhutavalt ekraanilt

Ettevõtmise mootoriks on Rakverest pärit Karl Andreas Sprenk, kes tegutseb MTÜ-s Vaba Noor. "Me oleme viimased kolm suve korraldanud Sumedate Suveõhtute filmifestivali Rakvere linnavalitsuse hoovis. Sellel suvel soovisime teha midagi lisaks, kuna Rakvere tähistab 720. sünnipäeva. Otsustasime, et kolime linnavalitsuse hoovist Keskväljakule," rääkis noormees.