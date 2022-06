Eilne tulekahju Mahu külas sai alguse elektrist

"Esialgne info sündmuskohalt mainis tõesti bensiinianumaid võimaliku tekkepõhjusena, aga sellised asjad vaadatakse alati hiljem üle ja tehakse kokkuvõte. On üsna mõistetav, et tulekahju ajal on kiiremaid toiminguid kui põhjuse selgitamine," rääkis Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht Seidi Lamus. "Pärast täna toimunud sündmuskoha ülevaatust saame öelda, et tuleõnnetuse põhjustas elekter."