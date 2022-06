Legendaarne režissöör saab Kadrinas nimelise pingi

Undlas sündinud ja lapsepõlves Huljal elanud Kruusement ütles ise selle kohta, et Kadrina vallas leidub ohtralt neid, kes vääriksid sellist austusavaldus rohkem. "Aga eks ta ikka meelt mööda on, kui sind meeles peetakse, ja üllatus oli uudise üle suur," lausus Kruusement.

Idee algatajaks on Huljal tegutseva Aru Põllumajanduse tegevjuht ja kaashuljakas Andres Lindam, kes poisikesena nägi tihtilugu, kuidas mainekas lavastaja reedeõhtuti bussi pealt maha astus ja koju kõndis. "Uhke tunne oli, kuulus mees – Arvo Kruusement – kõnnib meie radu," meenutas Lindam. Tundes suurt huvi vanade juttude vastu, võttis Lindam Kruusemendiga ülemöödunud aasta ühendust ja kutsus ta Huljale ajalootundi pidama. "Kui temaga kohtusin, siis tekkis mõte, et miks ei võiks talle midagi tänutäheks teha. Tänada võid ju korduvalt, aga käegakatsutav on see-eest jääv," rääkis Lindam.