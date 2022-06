Alevikuvanema Margus Laigu sõnul on tegu igaaastase probleemiga, mis nõuab püsivat lahendust. Laigu hinnangul ei ole kohalik omavalitsus probleemiga tõsiselt tegelenud.

Haljala vallavanem Anti Puusepp sõnas, et probleemiga om pöördutud keskkonnaametisse, kust oodatakse tagasisidet. Puusepp lisas, et eesmärgiks on probleemi püsiv lahendamine, misjärel saaksid aleviku elanikud taas tiigiümbrust nautida.