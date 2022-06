Kodukohvikud kogusid reedel tuure

Kollase Kodu kohviku keskel särasid lilleamplid ja laudu kaunistasid kollased tulbid. Väiksemad said meelt lahutada mänguasjadega ja taustal lõi meeleolu rütmikas muusika. Külalistele pakuti lõhevõileibu, otse pannilt tulnud pannkooke ning kodust kartuli- ja makaronisalatit. Lapsed said kuumal päeval ennast jahutada jääjookide ja pehmejäätistega. Kõik hõrgutised oli valmistanud perenaine Margit Raja, kes on varem kodukohvikut pidanud 2019. aasta septembris Chilli sügispäevade raames. Kollase Kodu kohvik on avatud terve nädalavahetuse ning ühe päeva kasumi annetab Margit Raja vähihaigetele, sest ka tema ise on vähi seljatanud.