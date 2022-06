Parim poeg sai Tarva trepist üles vähem kui 14 sekundiga

Korrektsete arhiiviandmete puudumise tõttu ei saa väita, et Vallimäe trepijooksul sündis maailmarekord, kuid täitsa võimalik, et Gregor Rauman, kes tormas Vallikraavi tänavalt üles linnuse juurde 13,36 sekundiga püstitas rajarekordi. Kuna kuskil mujal maailmas Rakvere Vallimäe trepist üles ei joosta, oleks järelikult tegemist ka maailmarekordiga, kui see aeg ikka rajarekord on.