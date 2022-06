Koalitsioonikõnelusi alustavad Reformierakond, Isamaa ja sotsiaaldemokraadid. Mida arvavad sellest Lääne-Viru poliitikud?

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on Isamaa prioriteediks eelseisvatel kõnelustel saavutada koalitsioonilepe, mis pakuks lahendusi Eesti ühiskonda kõige valusamalt tabanud probleemidele. "Me teame, et järgmiste valimisteni on jäänud vähem kui 9 kuud, kuid koalitsioonikõneluste käigus tuleb saavutada kokkulepe eestikeelset haridust, laste- ja peretoetusi, hüppelist inflatsiooni, julgeolekut ja energeetikat puudutavatele küsimuste osas. Isamaa on nendes küsimustes nõudlik, kuid olen optimistlik, et suudame leida vajaliku ühisosa,“ rääkis Seeder.