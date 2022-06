Kohus mõistis Vinni valla endisele juristile Kersti Vilbole viis aastat tingimisi vangistust

Rüütli hinnangul on praegusel juhul selge, et rikkumised olid korduvad ja süsteemsed. Seetõttu nõustus prokuratuur kriminaalasja kokkuleppemenetluses lahendama ainult tingimusel, et karistus nende kuritegude eest on võimalikult karm ehk viie aasta pikkune vangistus. Vangistuse reaalsest kandmisest pääseb süüdistatav vaid siis, kui hüvitab viie aasta pikkusel katseajal kannatanutele tekitatud kahju 120 000 eurot ega pane sel ajal toime uut kuritegu. Vastasel juhul tuleb tal reaalset vanglakaristust kanda. "Loodetavasti on see piisavalt mõjus karistus, et taastada usaldus kohtutäiturite ja ametnike vastu ning mõjutada Kersti Vilbot ja ka teisi edaspidi sellistest rikkumistest hoiduma," sõnas prokurör Alan Rüütel.