Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et linnas need bussid sõidavad juba pool aastat ja tagasiside on positiivne. Meer meenutas, et läinud nädalavahetusel korraldatud linnapäevadel tulid inimesed tänama, et nendesse bussidesse on hea ja mugav siseneda. Varek avaldas heameelt, et kvaliteetne teenus laieneb nüüd ka maakonna inimestele.