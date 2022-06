Viinistul avati Ludmilla Siimu põhjamaine näitus

Väljapanekul on eksponeeritud enam kui 30 teost ning enamik neist on valminud pärast 2010. aastat. Üheks silmapaistvaimaks nende seas on maal "Kalevala", mis räägib Soome eepose põhjal sümbolikeele kaudu mütoloogilise loo maailma lõpust.

Näituse kuraatori ja kunstikeskkonna NOBA.ac eestvedaja Andra Orni sõnul saadab väljapanekut kaks heliteost ning vaataja jaoks võib näitusekogemus olla väga erinev olenevalt sellest, kumma heliteose ajal saali siseneda.

Üks neist on Soome rahvuseeposest pärit ballaad "Kanteletarist" – "Veljensurmaaja" Hannele Valkeeniemi ja Jani Suomineni esituses, mis valmis koostöös Soome Instituudiga Eestis. "Ema-poja dialoog eeposest "Kalevala" räägib maailma lõpu saabumisest, kui must lind muutub valgeks, ning seda on kujutatud ka maalil. Teise, muusikalise heliteose komponeeris kunstnik aga juba aastal 1998," rääkis Orn.

Kunstnik Ludmilla Siimu enda sõnul on tal aastaid olnud soov luua tugevamaid ja selgemaid suhteid Põhjamaade kunsti ja kunstnike vahel. "Eesti kuulus ja kuulub loomulikult sellesse regiooni, ka ajalugu räägib selle poolt, kuigi vahepealne pikk ja külm lahutatus Soomest ja kogu Skandinaaviast tekitas paratamatult Baltimaade suundumise mitte niivõrd põhja, vaid läände ja kaugemalegi, tekitades rahvusvahelisema, globaalsema taotluse ja põhivärvi muutumise kunstis. Märkasin seda ka Soome tulles, kus minu Eestis välja kujunenud maalistiil tekitas võõristust, ka sisuideoloogiliselt."

Siim lisas, et praegu, kui Põhjamaad on loomas ühist strateegiat, on koostöö tugevdamiseks eriti soodne aeg. "Ühinemine loob ühise nimetaja – võime olla erinevad, kuid mõistame ja rikastame oma põhjamaise eripäraga kunsti globaalset "vaipa". Viinistu kunstimuuseum on aga mitte ainult Eesti, vaid üks Põhjamaade suurepärasemaid kunstikeskuseid," sõnas Siim.

Näitus "Valguse ja varjude kosmoloogia" on osa NOBA.ac koordineeritud Viinistu suveprogrammist ning on avatud kuni 10. juulini.