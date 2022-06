Repliik: peatage see niiduk

Tavapärane niitmine, mille eesmärk on majaümbruse korras- ning ebameeldivate külaliste eemalehoid, on tervitatav. Kuid arusaamatuks jääb, miks on vaja enda elamu ümbrust niita mitmesaja meetri ulatuses, kui sedasama niidetud ala ei kasutata. Lisaks muudab kõrvetav päike madala muruga platsid kuivaks ja kollaseks. Kas see on siis ilusam?