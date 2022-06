Virumaa noored osalevad viiepäevases päästelaagris

Laagri peamine eesmärk on pakkuda noortele vanuses 7 kuni 18 eluaastat erinevaid õppe- ning arendavaid tegevusi. Olulisel kohal on turvalisuse, kogukonda panustamise ja kvaliteetse vaba aja sisustamise teemad. Laagris osalevad 12 Ukrainast sõja eest põgenenud last. Suure tähelepanu all on kultuuriline ja keeleline lõimumine: eesti, vene ja ukraina noorte suhtlemine ning integratsioon.