"Ma ei unusta Sind!" on vaikiv mälestusüritus, mille raames seovad naiskodukaitse esindajad täna Eesti raudteejaamadesse leinalindid juuniküüditamise ohvrite ja kõigi repressioonide tõttu kannatanute mälestuseks. Sündmusega on hõlmatud 70 raudteejaama, kokku lehvib nendes 1630 meetrit leinalinte. Lääne-Virumaal said leinalindi Rakvere, Kadrina, Tapa, Lehtse, Kiltsi, Rakke ja Tamsalu jaam.