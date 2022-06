Käsmu lahe merekoolis õpetatakse sel suvel Ukraina ja Eesti lastele üht-teist sõprusest ja merendusest

Tänavu suvel korraldab Käsmu lahe merekool kaks neljapäevast purjelaagrit ja nädalase ööpäevaringse laagri Ukraina ja Eesti lastele. Ühes vahetuses osaleb 12–14 last vanuses 7–14 aastat. Rühmad hoitakse paraja suurusega, et iga lapsega jõuaks tegeleda individuaalselt, neid julgustada ja kõigile võimalikult palju tähelepanu pöörata. Käsmu lahe merekooli tegevjuht Maris Pruuli sõnas, et seekord kaugemalt lapsi laagrisse ei tule, sest huvilisi on juba Käsmu lähedalt niivõrd palju. Samas ütles ta, et õnneks korraldatakse analoogilisi ühislaagreid üle Eesti.