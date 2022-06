Eesti maasikas meelitab inimesed turule

Esimestena jõuavad juuli alguses letile maasikasordid "Sonata" ja "Asia", mis on müüjate sõnul ühed populaarseimad. Seni tuleb leppida Kreeka ja Poola maasikatega, mille kilo eest tuleb tasuda neli eurot. Müüja Anna sõnul langeb nende hind Eesti maasika tulekuga 3,5 euro peale, mis on ühtlasi madalaim hind, mida sel suvel maasikmarjade eest küsitakse.

"Paljud kardavad, et välismaalt tulnud maasikad on mürkidega," teadis müüja rääkida, lisades, et pikisilmi oodatud Eesti maasika kilohind jääb algul seitsme euro piiresse. Anna sõnul eelistab enamik ostjaid siis veel oodata, kuniks marjade hind langeb, sest soovitakse soodsaimat.