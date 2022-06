Rakveres ületatakse pulmarekord

Selle aasta juulis on populaarseimad paariheitmise kuupäevad 07.07.2022, mil abiellub 10 paari, ja 22.07.2022 kaheksa paariga. "Kõige suurem huvi ongi olnud 22. juuli vastu, see on üle tüki aja selline kuupäev, mille puhul oleme pidanud mingist ajahetkest alates abiellujatele ütlema, et ei, kahjuks ei saa enam avaldust esitada, kõik ajad on täis," rääkis Pärnasalu, selgitades, et kui 07.07.2022 on muutunud populaarseks just viimastel kuudel ja sel päeval abiellub enim paare, tehti kuupäevaks 22.07.2022 broneeringuid juba eelmisel aastal.