Repliik: ka väike võib olla suur

Kuid abistamise mooduseid on teisigi. Aasukalda maa- ja merepäästekomando otsustas oma päästeauto saata Harkivi päästjatele, sest sealne komando oli raketirünnaku tõttu õhku lennanud. Mõeldud – tehtud. Praeguseks on sõiduk juba Ukrainas ja arvata võib, et tööd on sel palju, sest sõjaga kaasnevad tulekahjud, mida tuleb kustutada.