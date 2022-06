Lääne-Eestis on öösel vähese ja vahelduva pilvisusega, saartel ka selge ja sajuta ilm. Ida-Eestis on valdavalt pilves ilm ning mitmel pool sajab vihma. Sadu on mitmel pool tugev ja on äikeseoht. Puhub põhja- ja loodetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 15, Ida-Eestis 8-13, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 8-13 kraadi.