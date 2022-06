Võidupühaeelne tööpäev on kolm tundi lühem

Kuna võidupüha on riigipüha, on sellele eelnev tööpäev ehk 22. juuni kolme tunni võrra lühem. Tööinspektsioon tuletab meelde, et kui tööpäeva lühendada ei saa, peab tööandja saavutama töötajaga kokkuleppe, et ta töötab sel päeval sama kaua kui tavaliselt.