Väge täis hiiglaslik pronksist ürgveise kuju on aastate jooksul kujunenud Rakvere sümboliks, mida tullakse kaema nii lähedalt kui ka kaugelt. Rakvere ajaloolise nime Tarvanpää järgi valminud tarva kuju on 7,1 meetrit pikk, koos graniidist alusega 5 meetrit kõrge ja kaalub 7000 kg. Taiese autor on skulptor Tauno Kangro. Graniitalusel on kirjas kõigi kuju jaoks annetanud isikute nimed.