Restorani Mere 38 kokad unistasid tunnustusest juba aastaid

Michelini tunnustuse jagajad ehk The Michelin Guide'i, maailma mõjukaima restoranijuhi koostajad jõudsid sel aastal esimest korda Eestisse. Eesti kohta käivast Michelini restoranijuhist leiab 31 siinset restorani, kusjuures nende seas on Eesti esimesed Michelini tärni pälvinud restoranid: NOA ja 180° Tallinnas. Restoranijuhist leiab ka Võsul asuva restorani Mere 38. Mere 38 peakokk Joonas Koppel ja sous chef ehk abikokk Madis Männik on koos töötanud juba kümme aastat, ent viimase aastaga on mehed toonud Virumaale uusi, haaravaid ja keerulisi maitsekombinatsioone, mida saab nüüd proovida Michelini tunnustuse teeninud Mere 38-s.