Juhtkiri: igale väärikale pink

Pink on kõige lihtsamini teostatav lugupidamisavaldus ja isegi monument tublile inimesele. Selle paigaldamine pole kallis ja lisaks on see praktiline ka. Omaette hariv aspekt on ka juures: istud jalgu puhkama, näed mälestusplaati ja saad teada, et ahhaa, see inimene on siitkandist pärit.