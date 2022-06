Lääne-Virumaa kõrval on mul Eestimaal mitu lemmikpaika. Imetabane on olla Viinistul, täiesti maagiliselt mõjub alati Rannapungerja, samuti siin lähedal mereäärne Vainupea. Mõtled, unistad, kuniks satud Ida-Virumaale ja saad aru, et unistustel ei olegi piire.